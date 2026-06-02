Haberler

Afrika Cdc Genel Direktörü'nden Ebola Kaynaklı Seyahat Kısıtlamalarına Tepki

Afrika Cdc Genel Direktörü'nden Ebola Kaynaklı Seyahat Kısıtlamalarına Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, Ebola salgını gerekçesiyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarının şeffaflığı zedelediğini, sağlık faaliyetlerini aksattığını ve küresel sağlık güvenliğini zayıflattığını belirtti. Kaseya, kısıtlamaların kanıta dayalı ve orantılı olması gerektiğini vurguladı.

ADDİS ABABA, 2 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, devam eden Ebola salgınından kaynaklanan endişeler nedeniyle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması uygulanmasının şeffaflığı zedelediği ve hayati önem taşıyan sağlık faaliyetlerini aksattığı uyarısında bulundu.

Kaseya kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Kaseya, "Afrika CDC'nin bu konudaki tutumu nettir. Seyahat kısıtlamaları kanıta dayalı olmalı, halk sağlığına yönelik gerçek riskle orantılı şekilde uygulanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir" dedi.

Halk sağlığı güvenliğinin şeffaflık, işbirliği ve hızlı müdahaleye bağlı olduğunu vurgulayan Kaseya, önceki salgınlardan edinilen deneyimlerin ayrım gözetmeksizin uygulanan seyahat kısıtlamalarının olumsuz sonuçlar doğurabildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu tür kısıtlamaların vakaların zamanında bildirilmesini engelleyebildiğini belirten Kaseya, sağlık çalışanlarının hareketi ile temel tıbbi malzemelerin sevkiyatının da aksayabileceğine dikkat çekti. Kaseya ayrıca, bu durumun etkilenen topluluklara gereksiz ekonomik yük getirebildiğini ifade etti.

Kaseya, "Bu ilkelere zarar veren önlemler nihai olarak küresel sağlık güvenliğini de zayıflatır" uyarısında bulundu.

Afrika CDC Genel Direktörü'nün açıklamaları, son Ebola salgınının ardından bazı ülkelerin seyahat kısıtlamaları getirdiği bir dönemde geldi. Kanada ve ABD, salgın nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan sakinlerine yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya koymuş ve vize işlemlerini askıya almıştı.

Kaseya, söz konusu ülkeleri "gereksiz kısıtlamalar" yerine mevcut epidemiyolojik verilerle uyumlu adımlar atmaya ve salgınla mücadele çalışmalarını teknik ve mali destekle güçlendirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Daha Özel gelmeden toplandılar! Sadece o isimler salona alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar

Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar
Göcek açıklarında balina görüntülendi

Dün Hatay bugün tatil cenneti belde! Dev misafiri görenler şaştı kaldı
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar

Bakanlık devrede! 8 kişinin öldüğü kazada baş yakacak yeni bulgu
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Helal rızık peşinde feci kaza