Afrika Birliği'nden Büyük Göller bölgesinde artan gerginliğe karşı taraflara itidal çağrısı

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Büyük Göller bölgesindeki gerginlikler ve çatışmalarla ilgili itidal çağrısında bulundu. KDC ve Burundi'deki sivil halka yönelik şiddeti kınayan Yusuf, siyasi çözüme öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Büyük Göller bölgesinde çatışan taraflara itidal çağrısı yaptı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Yusuf, Büyük Göller bölgesinde artan gerginlikleri ve özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu ve Burundi'nin Cibitoke eyaletindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Çatışmaların KDC ile M23 arasında imzalanan Doha Çerçeve Anlaşması ve KDC ile Ruanda arasında imzalanan Washington Barış ve Refah Anlaşması'yla kaydedilen gelişmelere ters düştüğüne işaret eden Yusuf, sivil halka yönelik şiddeti derin üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Yusuf, çatışan taraflara itidal ve siyasi çözüme öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

KDC ve Burundi'de etkilenen sivil halkla Afrika Birliği adına dayanışma duygularını dile getiren Yusuf, Büyük Göller bölgesinde kalıcı barışın, tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesine bağlı olduğunun altını çizdi.

Yusuf, KDC'nin doğusunda paralel yönetim kurma girişimlerini kınayarak, bölgedeki tüm devletlere Addis Ababa Çerçeve Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri ve Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı'nın Saldırmazlık ve Karşılıklı Savunma Paktı'na tam uymaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
