Haberler

Afrika Birliği, BM'nin köle ticaretine yönelik kararını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği, BM Genel Kurulunun transatlantik köle ticaretini 'insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç' olarak tanıdığı kararı memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bu kararın köle ticaretinin acılarını uluslararası düzeyde tanıma ve adalet arayışını güçlendirme açısından önemli olduğu vurgulandı.

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç" olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşıladı.

AfB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın tarihi bir adım olduğu belirtilerek, köle ticaretinin yol açtığı derin acıların ve kalıcı etkilerin uluslararası düzeyde tanınmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, kararın, Afrika kıtası ve diaspora toplulukları açısından adalet arayışını güçlendirdiği, bu gelişmenin tazminat taleplerine yönelik küresel çabaları da ivmelendireceği belirtildi.

Kararın, yalnızca sembolik bir adım olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda geçmişle yüzleşme, tarihsel sorumluluğun kabulü ve küresel eşitliğin sağlanması yönünde önemli bir fırsat sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, AfB'nin kıta genelinde başlatılan "tazminat süreci" kapsamında uluslararası toplumla işbirliğini artırmayı hedeflediği ve bu çerçevede ortak strateji geliştirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulunda 25 Mart'ta kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken; ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kararda, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin, Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur

"Bunu yapmaya devam ederseniz düşmanınız artar"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk devasa teklif
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

Kan donduran olay! Metrobüs yoluna düştü, sonrası facia
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu