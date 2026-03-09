Haberler

Afrika Birliği, Basra Körfezi'ndeki durumdan endişeli

Afrika Birliği, Basra Körfezi'ndeki gergin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu durumun bölgesel istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. Komisyon Başkanı Youssouf, tarafları diyalog ve diplomasiye yönelme konusunda uyardı.

Afrika Birliği (AfB) Basra Körfezi bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve durumdan endişe duyduklarını bildirdi.

AfB'den Basra Körfezi bölgesindeki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, AfB'nin, gerilimi tırmandıran ve bölgesel istikrarı zedeleyen endişe verici olayların yaşandığı Basra Körfezi bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, enerji ve ulaşım tesisleri dahil olmak üzere kritik altyapıya yönelik son saldırıların gerilimi daha da artırdığı vurgulandı.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf'un Basra Körfezi'ndeki gelişmelerden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, Youssouf'un, uluslararası hukukun ihlalini kınadığı, ilgili tarafları diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye ve durumun hızlı yatışması için çalışmaya çağırdığı kaydedildi.

Youssouf'un Körfez bölgesindeki istikrarın Afrika ekonomileri üzerinde doğrudan etkilerine vurgu yaptığı, hava sahasındaki aksaklıkların Afrika hava yollarını ve seyahat bağlantılarını etkilediğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm sivillerin korunması, Orta Doğu'da çalışan ve ikamet eden Afrikalılar da dahil olmak üzere yabancı uyruklular için güvenli geçiş ve gerekli desteğin sağlanması istendi.

