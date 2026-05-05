Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Yusuf, Körfez'deki gerilimden endişe duyduğunu belirtti

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un, Körfez bölgesinde tırmanan gerilimden derin endişe duyduğu bildirildi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusuf, "İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarının yeniden başlamasıyla" bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğine dikkati çekti.

Yusuf, söz konusu saldırıların, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere komşu ülkelere yönelik tehdit oluşturduğunu, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksamasının bölgesel istikrarı daha da zayıflattığını ifade etti.

Bu gelişmelerin, küresel enerji piyasaları üzerinde doğrudan ve ciddi etkileri olabileceğini belirten Yusuf, Afrika ekonomileri açısından da artan yakıt fiyatları, yükselen enflasyon baskısı ve ekonomik kırılganlık gibi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Tüm taraflara gerilimi derhal düşürme, egemen devletlere yönelik saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uygun şekilde seyrüsefer serbestisine saygı gösterme çağrısında bulunan Yusuf, tarafları diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik vermeye davet etti.

Yusuf, çatışmaların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılığını yineleyerek, krizin Afrika ülkeleri üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasının önemine dikkati çekti.