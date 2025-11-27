Afrika Birliği, Gine-Bissau'daki Askeri Darbeyi Kınadı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Gine-Bissau'daki askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun ve siyasi liderlerin tutuklanmasını kınayarak, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmalarını istedi.

AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" adını veren grubun dün Gine-Bissau'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yusuf, AfB'nin anayasa dışı hükümet değişikliklerine karşı sıfır toleransa sahip olduğunu ve bu tür darbe girişimlerini kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Devam eden seçim sürecine saygı gösterilmesi ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret eden Yusuf, ülkede resmi seçim sonuçlarını açıklamakla yasal olarak yetkili tek kurumun Ulusal Seçim Komisyonu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Embalo ve gözaltına alınan tüm yetkililerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan Yusuf, tüm tarafları durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"İstikrarın sağlanması ve demokratik süreçlerin korunması için diyaloğa ve yasal mekanizmalara dayalı tüm çabaları desteklemeye hazırız. Gine-Bissau'daki askeri darbe kabul edilemez, Cumhurbaşkanı Embalo derhal serbest bırakılmalıdır."

AfB'nin Gine-Bissau halkına bu kritik dönemde kararlılıkla destek verdiğini de belirten Yusuf, halkı barış, istikrar ve demokratikleşme yolunda yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.