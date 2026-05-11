Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Yusuf, Gine Cumhurbaşkanı Doumbouya ile görüştü

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya ile bir araya geldi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusuf ile Doumbouya, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen "Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi" kapsamında görüştü.

Görüşmede, Yusuf, AfB Komisyonu'nun Gine'deki geçiş sürecine desteğini yineleyerek, ülkenin komşu devletlerle yapıcı ilişkilerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yusuf, "Batı Afrika ve Sahel bölgesinde barış, istikrar ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Doumbouya da Yusuf'un AfB'deki liderliğini takdir ettiğini ifade ederek, Birliğin Gine'nin geçiş sürecine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkürlerini iletti.