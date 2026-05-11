Haberler

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Yusuf, Gine Cumhurbaşkanı Doumbouya ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya ile Nairobi'deki 'Afrika İleriye Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Gine'nin geçiş sürecine destek vurgulandı ve bölgesel işbirliği çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya ile bir araya geldi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusuf ile Doumbouya, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen "Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi" kapsamında görüştü.

Görüşmede, Yusuf, AfB Komisyonu'nun Gine'deki geçiş sürecine desteğini yineleyerek, ülkenin komşu devletlerle yapıcı ilişkilerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yusuf, "Batı Afrika ve Sahel bölgesinde barış, istikrar ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Doumbouya da Yusuf'un AfB'deki liderliğini takdir ettiğini ifade ederek, Birliğin Gine'nin geçiş sürecine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Dursun Özbek'ten Icardi'nin geleceği hakkında açıklama

Beklenen açıklama geldi!
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı

Güzelliğiyle etkilemişti! Yamal'dan özel olarak istediği şey şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
CHP'li Ağbaba'dan, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına suç duyurusu

CHP'li Ağbaba'dan Muhittin Böcek'in oğlu hakkında suç duyurusu