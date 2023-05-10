Afganistanlı 227 Kaçak Göçmen Ülkelerine Gönderildi
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Ağrı'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan 227 Afganistanlı kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
TÜRKİYE'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla girip, güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afganistanlı 227 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 227 kaçak göçmen jandarma eşliğinde Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Afganistanlı kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. Bölgedeki göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel