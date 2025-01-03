Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında geçen hafta tırmanan gerilimin ardından yine çatışma çıktı. Kabil merkezli TOLO News'a göre, Pakistan güçleri, saat 01.30 sularında Afganistan'ın Host vilayetinde, Pakistan sınırında bulunan Ali Şer ilçesine roket saldırısı düzenledi. Afgan güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışma 05.00 sularına kadar sürdü. Çatışma nedeniyle çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalırken, ölü ve yaralılara ilişkin detay paylaşılmadı.

HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞLERDİ

Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada yer alan, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere "Pakistan Talibanına (TTP) ait kampları hedef aldığını" belirterek hava saldırıları düzenlemişti.

EN AZ 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan yönetimi ise, bu saldırılarda sivillerin hedef alındığını, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Söz konusu saldırılara misilleme olarak, Afganistan güçleri 28 Aralık'ta Pakistan topraklarını hedef almış, 19 Pakistan askerini öldürdüklerini duyurmuştu.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Pakistan ordusu, daha önce de Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerine TTP üslerini hedef aldığını belirterek saldırılar düzenlemiş, bu saldırılar iki ülke yönetimi arasında gerilime yol açmıştı.