Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

Afganistan yönetimi, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalardaki ölü sayısına dair bilgiler paylaştı.

Afganistan'ın Khost bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıklayan Fıtrat, 3 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını açıklamış, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'ye göre de çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.