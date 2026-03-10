Afganistan'ın, sınır hattında bulunan Pakistan askeri noktalarını hedef aldığı iddia edildi

Afganistan ordusunun, fiili olarak Pakistan ile sınırını belirleyen Durand Hattı boyunca İslamabad'a ait askeri noktaları hedef aldığı öne sürüldü.

Kabil merkezli Tolo News kanalının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan ordusu Paktia vilayetinin Dand Patan ilçesinde sınır hattı boyunca Pakistan askeri noktalarına yönelik saldırı düzenledi.

Haberde ayrıca Pakistan'ın ateşlediği bir top mermisinin Dand Patan ilçesine bağlı Kot bölgesinde bir eve isabet ettiği, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını açıklamış, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'ye göre de çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.