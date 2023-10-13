Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü...
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Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel