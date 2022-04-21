Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü - Haberler

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Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.

Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Ayrıca öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Haberler

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