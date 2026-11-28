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Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokulda meydana gelen patlama sonucu ölü ve yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.

Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda patlama yaşandığını açıkladı.

Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtirken, patlamanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay vermedi.

Patlamanın ardından soruşturma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA