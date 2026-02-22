Afganistan'dan "Pakistan'ın hava saldırılarına uygun ve ölçülü yanıt vereceğiz" uyarısı

Afganistan, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasını kınayarak İslamabad yönetimine karşı "uygun ve ölçülü yanıt verecekleri" uyarısında bulundu.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın ülkenin hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada, Nangarhar ve Paktika bölgelerine yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın "egemenliğinin ihlalinin şiddetle kınandığı" ifade edilen açıklamada, " Pakistan'ın saldırılarının uluslararası hukuku, komşuluk ilkelerini ve İslami değerleri ihlal ettiği" savunuldu.

Açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan merkezli Tolo News'e konuşan yerel kaynaklar ise Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.