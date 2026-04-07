Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye ulaştı, 192 kişi yaralandı. Son günlerde yaşanan afetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin farklı noktalarında etkili olan yağışların neden olduğu afetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte afetler nedeniyle ülke genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, ülkede şiddetli yağışların etkili olmasından bu yana afetlere bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, yaralananların sayısı ise 192'ye yükseldi.

Afganistan'da havaların ısınmasıyla karların erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

ABD'den İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili ilk açıklama