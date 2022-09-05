Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırganın elçilik önündeki kalabalığa ulaşmasının Taliban güçlerince engellendiğini ifade eden Zadran, saldırıda 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.

Zadran, saldırıyla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, daha önce olayın bombalı saldırı olduğunu açıklamıştı.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken, elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önündeki patlamada 2 misyon çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de yerel saatle 10.50'de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında kimliği belirlenemeyen bir militanın bomba patlattığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda diplomatik misyonun iki çalışanı hayatını kaybederken, Afgan vatandaşları arasında da zarar görenler var." ifadesi kullanıldı.

Rus Büyükelçiliğinin, soruşturma yürüten Afgan yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.

UNAMA'dan kınama

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), yaptığı yazılı açıklama ile Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Taliban yönetiminden, halkın ve diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması konusunda ciddi çalışma yapılması istendi.