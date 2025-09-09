Haberler

Afganistan'da Trafik Kazaları: 17 Ölü

Badahşan vilayetinde bir aracın uçuruma düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, Gazni vilayetinde bir otobüs ile araç çarpışması sonucu 6 kişi daha hayatını kaybetti.

KABİL, 9 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetinde pazartesi günü bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yerel polisten salı günü yapılan açıklamaya göre, kaza Darayim bölgesinde sürücü dikkatsizliği nedeniyle meydana geldi. Aynı ailenin 7 kişi dahil 11 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı gün ülkenin doğusundaki Gazni vilayetinde bir araba ile otobüsün çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
