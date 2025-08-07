Afganistan'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Kuner vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti. Birçok ev, tarım arazisi ve altyapı hasar gördü.

KABİL, 7 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Kuner vilayetinde salı gecesi etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle Dangam ilçesinde 2 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan Doğal Afet Yönetim Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre vilayetinde bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi, köprü ve su kanalı tamamen yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Selden etkilenen bölgelerdeki durumu değerlendirmek üzere inceleme ekipleri ekipleri sahaya sevk edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
