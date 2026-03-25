Afganistan'da şiddetli yağışlarda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Afganistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Tolo News'in haberinde yer alan bilgilere göre, Helmand ve Kandahar kentlerinde şiddetli yağış ve seller, hayatı olumsuz etkiledi.

Sangin kasabasında bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, Helmand vilayetinin Waşir ilçesinde ise yeni inşa edilen bir su barajının da selde yıkıldığını açıkladı.

Öte yandan Kandahar şehrinde de şiddetli yağış ve taşkınlar nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğü bildirildi.