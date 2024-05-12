Afganistan'da Sel Felaketi: 330'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

BAGLAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı Afganistan ofisi ve Afgan yetkililere göre, Afganistan'ın Bağlan, Tahar, Badahşan ve Gur vilayetlerinin büyük bölümünü vuran sağanak ve ani seller sonucu 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti.