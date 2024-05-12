Afganistan'da Sel Felaketi: 330'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
Dünya Gıda Programı Afganistan ofisi ve Afgan yetkililere göre, Afganistan'ın Bağlan, Tahar, Badahşan ve Gur vilayetlerinin büyük bölümünü vuran sağanak ve ani seller sonucu 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
BAGLAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı Afganistan ofisi ve Afgan yetkililere göre, Afganistan'ın Bağlan, Tahar, Badahşan ve Gur vilayetlerinin büyük bölümünü vuran sağanak ve ani seller sonucu 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti.