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Afganistan'da Patlayan Mühimmat 2 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Afganistan'da Patlayan Mühimmat 2 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
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Afganistan'ın Badgis vilayetinde, geçmiş savaşlardan kalan bir patlayıcı mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların oyuncağa benzeyen bir cihazla oynaması sonrasında yaşanan patlama, ülkedeki mayın kirliliğinin tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.

KABİL, 13 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads bölgesinde geçmiş savaşlardan geriye kalan bir patlayıcı mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Vilayet Polis Sözcüsü Sediqullah Sediqi salı günü yaptığı açıklamada çocukların pazartesi günü geç saatlerde oyuncağa benzeyen bir cihaz bulup oynamaya başladığını ve cihazın patlamasıyla 2 çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu yetkililerinin nisan ayındaki raporuna göre Afganistan'da yaklaşık 1.150 kilometrekarelik alanda kara mayınları ve patlamamış mühimmat bulunuyor.

Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede geçmiş dönemlerde meydana gelen savaşlardan geriye kalan mühimmatın patlaması yüzünden her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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