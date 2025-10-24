Afganistan'da Çatışmama Mutabakatı Sağlandı

Afganistan yönetimi yetkilileri ile Afganistan Ulusal Direniş Cephesi temsilcileri, Pervan vilayetinde bir araya geldikleri toplantıda ikinci tur müzakerelerine kadar çatışmama konusunda mutabakata vardı.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Ulusal Direniş Cephesi temsilcileri ile Afganistan yönetimi yetkilileri, Pervan vilayetinde ilk kez bir araya geldi.

Toplantıya, Afganistan yönetimini temsilen İstihbarat Başkan Yardımcısı Muhammed Mohsin Haşimi'nin başkanlığındaki 6 kişilik heyet ile Direniş Cephesini temsilen Almas Zahid başkanlığındaki 12 kişilik heyet katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından her iki tarafın temsilcileri, ele alınan konuları kendi liderlerine danışma kararı aldı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi temsilcisi Muhammed Alam Ezedyar, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ezedyar, tarafların ikinci tur müzakereler tamamlanana kadar birbirlerine saldırmama konusunda anlaştığını belirtti.

Görüşmelerde tarafların talepleri farklı oldu

Afganistan yönetimi heyetinden bir üye, yönetimin Pençşir meselesini, Direniş Cephesi temsilcilerinin ise gelecekteki hükümetin yapısını ele almak istediğini kaydetti.

Hükümetin Kültür Komisyonu üyesi Anamullah Samangani, "İki tarafın talepleri arasında büyük farklılıklar olduğu için her iki taraf da mesajları liderlerine iletmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ve Pençşir sorunu

Başkent Kabil'i 15 Ağustos 2021 günü hakimiyeti altına alarak Afganistan hükümetini deviren Taliban, bu tarih itibarıyla ülkedeki 34 vilayetten sadece Pençşir'e girememişti.

Bu süreçte, Afganistan ordusundaki ağırlıklı Tacik askerler halkının neredeyse tamamını yine Taciklerin oluşturduğu Pençşir vilayetine sığınmış ve burada Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adı altında Afganistan'ın yeni yönetimine karşı direnişe geçmişti.

Kabil'in düşüşüyle ülkenin geneline hakim olan Afganistan'ın yeni yönetimi, her iki tarafın da saygı gösterdiği din adamları öncülüğündeki "savaşsız çözüm" müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanınca Pençşir'e yönelik saldırı başlatmış ve vilayeti 6 Eylül 2021'de hakimiyetine almıştı.

Ancak, Ulusal Direniş Cephesi, Afganistan'ın yeni yönetimini özgürlükleri kısıtlamak, diğer etnik yapılara ayrımcılık uygulamak ve seçimsiz oluşturulan güçlü bir merkezi yönetim arzusunda olmakla eleştiriyor.

Direniş Cephesi, Pençşir'in yanı sıra yine etnik olarak Taciklerin yoğun yaşadığı Bağlan, Pervan, Takhar, Badahşan gibi vilayetlerde de direnişini sürdürüyor.

Afganistan'da yönetim değişikliğinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Pençşir merkezli Tacik direnişçilerle yaşanan sorunlar hala çözüme kavuşmayı bekliyor.