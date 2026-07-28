Badahşan Kültür Müdürüne Silahlı Saldırı

Afganistan'da Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Emiri, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan basınındaki haberlere göre Emiri, vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'daki ofisine giderken Baharak yolunda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletli 2 saldırganın Emiri'nin aracına yaklaşıp ateş açmaları üzerine korumalarla çatışma çıktı. Emiri ve bir saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Badahşan polisinin daha sonra yaptığı açıklamada diğer saldırganın yakalandığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan'daki çatışmalar

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde son bir haftadır silahlı muhalif gruplar ile Afganistan güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Muhalif gruplar önemli ilerlemeler kaydettiklerini ileri sürerken, Afganistan yönetimi ise iddiaları reddediyor.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalara dair "propaganda iddiaları" ifadesini kullanmış, ülkede "kötü niyetli unsurların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA