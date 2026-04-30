Afganistan'da Altın Madeninde Göçük: En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KABİL, 30 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 5 işçi hayatını kaybetti.

Vilayet Afet Yönetimi yetkilisi Mevlevi Muhammed Ekrem Ekberi, olayın perşembe sabahı erken saatlerde Şehri Büzürg ilçesinin Aweez bölgesinde meydana geldiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Engebeli ve izole bir vilayet olan Bedahşan, zengin maden kaynaklarına sahip olmasına rağmen tehlikeli ve denetimsiz küçük ölçekli madencilik faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Afganistan'daki bu tür trajik kazalar madencilik sektöründe sıkça yaşanıyor. Modern makineler ile profesyonel güvenlik standartlarının olmaması, ayrıca geleneksel ve denetimsiz uygulamalar ülkede can kaybına yol açmaya devam ediyor.

