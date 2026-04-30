Haberler

Afganistan'da Altın Madeninde Göçük: En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 30 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 5 işçi hayatını kaybetti.

Vilayet Afet Yönetimi yetkilisi Mevlevi Muhammed Ekrem Ekberi, olayın perşembe sabahı erken saatlerde Şehri Büzürg ilçesinin Aweez bölgesinde meydana geldiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Engebeli ve izole bir vilayet olan Bedahşan, zengin maden kaynaklarına sahip olmasına rağmen tehlikeli ve denetimsiz küçük ölçekli madencilik faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Afganistan'daki bu tür trajik kazalar madencilik sektöründe sıkça yaşanıyor. Modern makineler ile profesyonel güvenlik standartlarının olmaması, ayrıca geleneksel ve denetimsiz uygulamalar ülkede can kaybına yol açmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı