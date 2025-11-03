Haberler

Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 5 Ölü, 143 Yaralı

Güncelleme:
Afganistan'ın kuzeyinde, Samangan vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı. Deprem, Belh Vilayeti'nde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
