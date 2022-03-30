Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Törene katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşması AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla Afganistan'a yardım...
Törene katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri
Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşması
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü Tarihi Ankara Garı'ndan uğurlandı. (1)