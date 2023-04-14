Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı Semerkant'ta Gerçekleşti
Güncel Haberler
SEMERKAND, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler arasındaki dördüncü dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 13 Nisan 2023.
SEMERKAND, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler arasındaki dördüncü dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 13 Nisan 2023.
Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov'un başkanlık ettiği toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ve Pakistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Khar yer aldı. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)