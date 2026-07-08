Afganistan: Son Bir Ayda 76.000'den Fazla Afgan Mülteci Ülkeye Geri Döndü

KABİL, 8 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan, son bir ay içinde 76.000'den fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.

Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat salı günü yaptığı açıklamada, 76.181 kişinin ülkeye geri döndüğünü ve geri dönenlerin tamamına gıda yardımı, içme suyu, tıbbi hizmetler ile geldikleri eyaletlere ücretsiz ulaşım dahil temel insani yardım sağlandığını belirtti.

İdari İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Selam Hanefi, salı günü Kabil'de BM Kalkınma Programı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin üst düzey yetkilileriyle üst düzey toplantıda bir araya geldi. Hanefi görüşmede, hükümetin Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden bu yana 8 milyondan fazla mültecinin Afganistan'a geri döndüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua