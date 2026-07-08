Haberler

Afganistan: Son Bir Ayda 76.000'den Fazla Afgan Mülteci Ülkeye Geri Döndü

Afganistan: Son Bir Ayda 76.000'den Fazla Afgan Mülteci Ülkeye Geri Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan, son bir ayda 76.181 Afgan mültecinin İran ve Pakistan'dan ülkeye döndüğünü, dönenlere gıda, su ve sağlık yardımı sağlandığını açıkladı.

KABİL, 8 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan, son bir ay içinde 76.000'den fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.

Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat salı günü yaptığı açıklamada, 76.181 kişinin ülkeye geri döndüğünü ve geri dönenlerin tamamına gıda yardımı, içme suyu, tıbbi hizmetler ile geldikleri eyaletlere ücretsiz ulaşım dahil temel insani yardım sağlandığını belirtti.

İdari İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdul Selam Hanefi, salı günü Kabil'de BM Kalkınma Programı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin üst düzey yetkilileriyle üst düzey toplantıda bir araya geldi. Hanefi görüşmede, hükümetin Ağustos 2021'de iktidara gelmesinden bu yana 8 milyondan fazla mültecinin Afganistan'a geri döndüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı

Tarihi NATO Zirvesinde sıra dışı olay! İç kavga Ankara'ya taşındı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'nde: İngiltere ve Norveç başbakanları karşı karşıya geldi

Dünya Kupası atışması NATO Zirvesi'ne taşındı
Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Fransız siyasetçi cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti