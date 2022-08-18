Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, Afganistan heyetinin Rusya Tarım Bakanlığı ile Rusya Enerji Bakanlığını ziyaret ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, Afganistan heyetinin Rusya Tarım Bakanlığı ile Rusya Enerji Bakanlığını ziyaret ettiğini söyledi. Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nuruddin Azizi'nin başındaki heyetin Rusya'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyaretin 15 Ağustos'ta başladığına dikkati çeken Neçayev, "Rusya Tarım Bakanlığı ve Rusya Enerji Bakanlığında Rus tarım ürünleri ile yakıtın Afganistan'a sevkiyatı kapsamında müzakereler yapıldı." dedi. Afgan yetkililerinin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileriyle görüşeceklerini aktaran Neçayev, bunun Rusya ile Afganistan arasındaki iş birliğini güçlendireceği ve Afganistan'daki sosyoekonomik duruma istikrar kazandıracağı umudunu paylaştı. Neçayev, heyetin 21 Ağustos'ta Afganistan'a döneceğini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Afganistan Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afgan heyetinin Rus bakanlıkları ziyaret ettiği bildirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.