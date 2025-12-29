İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara'da bir afet, bir deprem olacağı gerçeğini bilelim ama psikolojimizi bozmayarak ona karşı hazırlıkta bulunalım. Dolayısıyla bu kapsamda kapasite artırmak çok önemli. Riskleri azaltmamız lazım." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği (EYÜPDER) işbirliğinde yürütülen "Sıfırıncı Dakika: Eyüpsultan Afet ve Acil Durum Kapasite Geliştirme Projesi"nin finali için etkinlik düzenlendi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda yürütülen projenin finalinde konuşan Prof. Dr. Özener, afet ve acil durum alanında kapasite geliştirme çalışmalarının önemini anlattı.

Özener, "Türkiye Afet Müdahale Planı var, herkesin okumasını tavsiye ederim. Kimin hangi göreve sahip olduğu orada yazıyor. İstanbul'da 5 bin 577 toplanma alanımız var. Toplanma alanlarıyla, geçici barınma ve yaşam alanlarını karıştırmamamız lazım." diye konuştu.

Afet risklerinin azaltılması konusunda daha çok çalışmak gerektiğine dikkati çeken Özener, şunları kaydetti:

"Marmara'da bir afet, bir deprem olacağı gerçeğini bilelim ama psikolojimizi bozmayarak ona karşı hazırlıkta bulunalım. Dolayısıyla bu kapsamda kapasite artırmak çok önemli. Riskleri azaltmamız lazım. Afetlerden sonra daha az vakit, bütçe ve efor sarf etmek arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları önem arz ediyor. Kapasite artırma konusunda da 'Nerede, ne kaynak var?' Bunları iyi araştırmamız lazım. Eyüpsultan Belediyesi özelinde bu çalışmaların devam etmesini arzularım. Bu kapasite geliştirmeyle sadece Eyüpsultan'ın kapasitesini geliştirmiyorsunuz, İstanbul'un ve Türkiye'nin kapasitesini geliştiriyorsunuz.

"Gönüllülük kültürünü yaygınlaştıracağız"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ise ilçede afete ve acil durumlara hazırlık konusunda reflekslerinin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Özmen, bu doğrultuda kapasiteyi güçlendirecekleri, kurumların koordinasyonunu birlikte sağlayacaklarını dile getirerek, "Bunlarla birlikte gönüllülük kültürünü yaygınlaştıracağız. Paydaşların sayısını artırmak çok değerli. Ben o yüzden hem Avrupa Birliğinin hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının hem derneğimizin hem belediyemizin hem de diğer sivil toplum paydaşlarının sürecin içinde olmasını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

EYÜPDER Yönetim Kurulu Üyesi Nur Altınok ise projenin afet yönetimde afet öncesinde kurulan hazırlık koordinasyon ve güven kültürünü inşa etmek için hayata geçirildiğini kaydetti.

Proje kapsamında mahalle ölçeğinde muhtarlar ve kurumlarla bire bir temas kurduklarını belirten Altınok, "Gönüllülük ve ekip kapasitesini güçlendirdik. Çocuklardan başlayarak binlerce kişiye afet farkındalığı kazandırdık. Bu projenin asıl çıktısı kurumlar arası güven, gönüllülük ruhu ve sürdürülebilir hazırlık ağıdır." dedi.

Programda, ESAY Arama Kurtarma Ekibi'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı faaliyetlerinin anlatıldığı video da gösterildi.

Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.