Afrika Birliği'nden terörle mücadelede Mali'ye destek

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, son terör saldırılarının ardından Mali ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Yusuf, Mali'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüştü.

Görüşmede, Mali ve Sahel bölgesindeki güvenlik gelişmeleri, terörle mücadele çalışmaları, barış ve istikrarın güçlendirilmesi, Mali ile AfB arasındaki ilişkilerin geleceği ile güvenlik ve kalkınma alanlarında Afrikalı ortakların desteği ele alındı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yusuf, ziyaretin "açık, derin ve yapıcı" geçtiğini belirtti.

AfB'nin terörizmin tüm biçimlerini kınadığını vurgulayan Yusuf, son terör saldırılarının ardından Mali ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Mali yönetiminin istikrarı güçlendirme ve güvenlik tehditleriyle mücadele çabalarını takdir eden Yusuf, AfB Komisyonunun güvenlik, kalkınma, insani yardım ve sağlık alanlarında Mali'ye desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Yusuf, AfB'nin Mali'ye desteğinin ülkenin egemenliğine ve halkının tercihlerine saygı çerçevesinde sürdürüldüğünü, aynı zamanda Birliğin kurucu yasasında yer alan anayasal düzene dönüş ilkesine bağlılığını koruduğunu belirtti.

Bu tutumun Mali ile AfB arasındaki tarihi ilişkilere zarar vermeyeceğini ifade eden Yusuf, ekonomik, sosyal, insani ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Sahel Devletleri İttifakı'na diyalog çağrısı

Bölgesel gelişmelere de değinen Yusuf, Sahel Devletleri İttifakı'nın "siyasi ve bölgesel bir gerçeklik haline geldiğini" dile getirerek, bölge ülkeleri arasında diyalog, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Terörle mücadelenin kıtasal bir sorun olduğunu ifade eden Yusuf, bu tehdide karşı ortak bir Afrika yaklaşımı ve dayanışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Malili lider Goita da AfB Komisyonu Başkanı'nın ziyaretini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, ziyareti AfB'nin Mali hükümeti ve halkıyla dayanışmasının göstergesi olarak değerlendirdi.

Goita, ülkesinin AfB ile yakın ve yapıcı diyaloğu sürdürme, kıtanın güvenliği, istikrarı ve kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışmalar yürütme konusundaki kararlılığını yineledi.