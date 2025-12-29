Haberler

AFAD: Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler yakından takip edilmektedir

AFAD: Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler yakından takip edilmektedir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuzlukları takip ediyor; yolda kalan vatandaşlara destek sağlanıyor ve müdahale çalışmaları sürdürülüyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bahse konu illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri toplanmış olup kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yolda kalan vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay ekiplerimiz tarafından gerekli destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamda AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkez'de sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Eğitime kar engeli, okulların tatil olduğu şehir sayısı arttı

Valiliklerden peş peşe haberler geldi, bu işe en çok çocuklar sevindi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi