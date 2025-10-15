AFAD, Yeni Personeline Sel ve Akarsu Kurtarma Eğitimi Düzenledi
Kırklareli AFAD, yeni arama kurtarma personeline yönelik botla kurtarma eğitimi verdi. Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.
Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde ( Afad ) yeni göreve başlayan arama kurtarma personeline yönelik sel ve akarsularda botla kurtarma eğitimi düzenlendi.
Kırklareli Barajı'nda gerçekleştirilen eğitime katılan AFAD İl Müdürü Salih Erden, Afet Yönetim Şube Müdürü Cengiz Halit Şen ve ekip amiri İlker Dengiz, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıttı.
Suya bot indirme ve hazırlama eğitiminin ardından kürek çekme, motorlu bot kullanma, suda konum belirleme, botla kıyıya yanaşma, kazazedeye ulaşma ve kurtarma, su üstünde botlar arası kazazede aktarımı konularında personele bilgi verildi.
Eğitimin ardından baraj gölüne indirilen botla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
AFAD İl Müdürü Erden, AA muhabirine, göreve yeni katılan personeli doğal afet ile arama kurtarma çalışmalarına hazır hale getirdiklerini belirtti.
Kurtarma botları ile selde kullanılan ekipmanların tanıtımını ve kullanımını gerçekleştirdiklerini anlatan Erden, tatbikatla edindikleri bilgileri pekiştirdiklerini kaydetti.