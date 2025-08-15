AFAD, Sakarya'ya 4 Afet Konteyneri Yerleştirdi

AFAD, Sakarya'ya 4 Afet Konteyneri Yerleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'da olası afetlere karşı önlem almak amacıyla 4 adet afet konteyneri yerleştirdi. Proje kapsamında toplamda 20 konteyner envantere eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'ya 4 afet konteyneri yerleştirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, olası afetlere karşı önlem alınması amacıyla hayata geçirilen "Afet Konteyneri ve Arama ve Kurtarma Malzemeleri Alımı" projesi kapsamında, Türkiye'de içinde arama ve kurtarma ekipmanlarının bulunacağı 20 konteyner satın alınarak envantere aktarıldı.

Erenler ve Serdivan'da birer, Adapazarı'nda iki afet konteyneri yüklenici firma tarafından yerleştirildi. Konteyner ve içindeki ekipmanlar, belirli aralıklarla yetkililerce kontrol edilecek.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.