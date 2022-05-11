AFAD saat verip uyardı! 4 ilimiz kuvvetli yağışa teslim olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD saat verip uyardı! 4 ilimiz kuvvetli yağışa teslim olacak

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

AFAD; Adana, Mersin, Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış konusunda uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşlardan su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM VE DOLU UYARISI YAPILDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

AFAD saat verip uyardı! 4 ilimiz kuvvetli yağışa teslim olacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Kahramanmaraş, Meteoroloji, Osmaniye, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title