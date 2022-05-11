AFAD saat verip uyardı! 4 ilimiz kuvvetli yağışa teslim olacak
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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AFAD; Adana, Mersin, Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış konusunda uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşlardan su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
SEL, YILDIRIM VE DOLU UYARISI YAPILDI
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.