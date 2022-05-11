AFAD saat verip uyardı! 4 ilimiz kuvvetli yağışa teslim olacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM VE DOLU UYARISI YAPILDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.