Afad gönüllüleri, Cizre'de sel felaketinin yaralarını sarıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde sel felaketinin yaşandığı yerlere giden AFAD gönüllüleri, vatandaşların evlerini temizlemeye yardım ederken selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmurların ardından yaşanan sel felaketi, hayatı olumsuz etkiledi. Selin ardından birçok ev ve iş yeri selin getirdiği çamurlu su altında kaldı. Yaşanan doğal afetin ardından ekipler bölgede selin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara AFAD gönüllüleri de katıldı.

Bölgede yağıştan etkilenen vatandaşların yardımına koşan gönüllüler, su baskını yaşanan evlerde vatandaşlara yardım ederek evlerin temizlenmesini sağladı.