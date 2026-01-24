Afad:  Sındırgı'da Meydana Gelen 5,1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.