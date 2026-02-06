Haberler

Afad:  Kaybettiğimiz İnsanlarımızın Acılarını Kalbimizde Taşıyor ve Onları Rahmetle Anıyoruz

Güncelleme:
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde yayımladığı mesajla kaybedilenleri anarak, yaşananlardan edinen tecrübelerle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Afad'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle; Her gün, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 6 Şubat... 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle; Her gün, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
