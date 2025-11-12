AFAD, Çavdaruşağı İlkokulunu Yeniledi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personeli ve gönüllüleri, Yahyalı ilçesine bağlı kırsal mahalle Çavdaruşağı'ndaki ilkokul öğrencilerinin isteği üzerine okullarının tadilatını ve boyasını yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Çavdaruşağı İlkokuluna giden 4. sınıf öğrencisi Yavuz Atmaca ve bazı arkadaşları, muhtar aracılığıyla ulaştıkları Afad'a, hem okullarının boya ve tadilat işini yapmalarını hem de onlarla tanışmak istediklerini iletti.

Deprem, heyelan, sel ve yangın gibi afetlerde önemli görevler üstlenen ve farklı kurumlarda eğitimler veren AFAD ekipleri, öğrencilerin bu isteği üzerine hemen harekete geçti.

Boya, fırça, alçı ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri temin eden AFAD personeli ve gönüllüleri, okulların ara tatil dönemini de fırsat bilerek hemen yola çıkıp yaklaşık 2,5 saat süren zorlu yolculuğun ardından dağlık alandaki okula ulaştı.

Dağın yamacındaki okul için kolları sıvayan AFAD ekipleri, önce temizlik bakım işlerini yaptıkları okulun daha sonra boya ve tadilat işlerini tamamladı.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Doğal afetlerde koordinasyon görevi, arama kurtarma ve barınma gibi birçok alanda olduklarını, okullara ise eğitimlere gittiklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bir yavrumuz bize AFAD'ın köyüne gelmesiyle ilgili talebini ulaştırdı. Biz bu süreci açıkçası çok duygulanarak karşıladık çünkü okulun boya badana işleri varmış, onu talep ediyordu. AFAD bunu da başarır, onları köyümüzde görmek istiyoruz diye talepte bulunmuş. Böyle bir talep gelince açıkçası biz de AFAD gönüllülerimizle çok mutlu olduk. Derken kendimizi Yahyalı ilçesindeki Çavdaruşağı'nda bulduk. Okulumuzda boya badana işleri vardı, onları yaptık. Ufak tefek işler kaldı, onları da halledeceğiz inşallah. Ara tatil de bizim için tam fırsat oldu."

Genç, burada sadece boya ve tadilat işi yapmadıklarını öğrencilerle oyunlar oynayıp sıcak bir bağ kurduklarını ifade etti.

AFAD'ın yer ve zaman gibi hiçbir şeyi bahane etmeden harekete geçtiğini vurgulayan Genç, "Burası Kayseri'nin güneyinde, Adana'ya sınır köylerden bir tanesi. O bize inandıktan sonra biz Türkiye'nin dört bir yerine gideriz. Bu anlamda açıkçası onun bize olan güvenini ve devletin onun yanında olduğunu hissettirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

"AFAD geldiği için çok mutlu olduk"

4. sınıf öğrencisi Yavuz Atmaca da AFAD'ın okullarına gelmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dağlık bir yerde yaşadıklarını anlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Kapuzbaşı Şelalemiz, dağlarımız, çimenlerimiz, ağaçlarımız var. AFAD'dan okulumuza yardım istedik. Okulumuzun boyaları çok kötüydü, o yüzden AFAD'a yardım edebilir misiniz dedik. AFAD da bize yardım etti. AFAD geldiği için çok mutlu olduk, oyunlar oynadık güzel vakit geçirdik. AFAD boya ve tamirat işini yaparak, yardım etti. O yüzden AFAD'a çok teşekkür ediyoruz."

4. sınıf öğrencisi Afra Küçük ise okullarının boya ve tadilat işlerini yapan AFAD'a teşekkür etti.