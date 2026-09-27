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AFAD Başkanı Pehlivan, gönüllü sayısının 1 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı

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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depreme hazırlıkta mekanların dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Pehlivan, 6 Şubat depremleri öncesi 600 bin civarında olan gönüllü sayısının şu anda 1 milyon 600 bine ulaştığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depreme hazırlıklı olmak için bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilerek mekanları dirençli hale getirmek olduğunu söyledi.

Pehlivan, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AFAD'ın 2009'da kurulduğunu ve çalışmalarını risk odaklı anlayışla yürüttüğünü kaydetti.

Afetler öncesinde hazırlık ve risk azaltma, afet sırasında etkin müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarına odaklandıklarını belirten Pehlivan, depremin ne zaman meydana geleceğine ilişkin bilimsel çalışmalar yapılmasına rağmen henüz önceden tahmin imkanının bulunmadığını ifade etti.

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Depreme hazırlıklı olmak istiyorsak öncelikle bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bileceğiz ve bulunduğumuz mekanları dirençli hale getirmeye gayret göstereceğiz. Bu konuda çalışan kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle destek olacağız." dedi.

Pehlivan, başta deprem olmak üzere tüm afet türlerini bilimsel olarak takip ettiklerini, bilim kuruluyla belirli aralıklarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda afet farkındalık öğretmeni uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Pehlivan, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında da Türkiye'deki üniversitelerde tatbikatlar yapılacağını söyledi.

AFAD'ın gönüllü sayısı 1 milyon arttı

Pehlivan, afet farkındalığının toplumun geneline yayılması amacıyla gönüllülük çalışmalarına önem verdiklerine işaret ederek, "6 Şubat depremleri olmadan önce kayıtlı 600 bin civarında gönüllümüz varken şu anda 1 milyon 600 bine ulaştık." diye konuştu.

AFAD bünyesinde yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli bulunduğunu dile getiren Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, bakanlıklar ve özel sektörde yetiştirilen arama kurtarma personeli sayısının ise 178 bine ulaştığını ifade etti.

6 Şubat depremlerinin ardından çalışmaların kapsamının genişletildiğini belirten Pehlivan, arama kurtarma faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını söyledi.

Pehlivan, AFAD'ın dron sayısının 200'e, dron pilotu sayısının ise 600'e ulaştığını belirterek, "Çalışmalarımızda yapay zekayı da termal özellikli dronları da kullanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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