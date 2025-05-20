AFAD Başkanı İdlib'de Vali ile Görüştü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İdlib Valiliğini ziyaret etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın ziyarette Vali Muhammed Abdurrahman ile görüştüğü belirtildi.

Heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, bölgedeki afet ve acil durum faaliyetleri, insani yardım çalışmaları ve ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrasında, Pehlivan, Kefer Celis, Mastumah ve Serakib yerleşim birimlerini ziyaret ederek, yetkililerden yaşanan süreçler ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.