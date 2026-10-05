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AFAD, Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

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AFAD, Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

(ADANA) - Afad, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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