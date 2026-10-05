AFAD, Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD, Adana Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
(ADANA) - Afad, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: ANKA