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Af Örgütü, Halk TV baskını ve kayyım atamasını medya özgürlüğüne darbe saydı

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Af Örgütü, Halk TV baskını ve kayyım atamasını medya özgürlüğüne darbe saydı
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Uluslararası Af Örgütü, Halk TV'ye polis baskını düzenlenmesi ve yönetimine kayyım atanmasını 'medya özgürlüğüne acımasız bir darbe' olarak nitelendirdi. Örgüt, baskının İmamoğlu'nun savunma günü ve TELE1'e el konulmasının yıl dönümüne günler kala yapıldığına dikkati çekti.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına polis tarafından baskın düzenlenmesi ve kanal yönetimine kayyım atanmasına tepki göstererek, gelişmeyi "medya özgürlüğüne acımasız bir darbe" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Esther Major, yaptığı yazılı açıklamada, Halk TV'ye yönelik işlemin "Türkiye yetkililerinin muhalif sesleri tamamen susturmak için son girişimi" olduğu yorumunda bulundu.

Major, "Türkiye'de ana muhalefetin televizyon kanallarından birine şafak baskını gerçekleştirilmesi ve kayyım atanması, ifade özgürlüğü hakkına doğrudan bir saldırıdır" dedi.

Baskının zamanlamasına da dikkati çeken Major, operasyonun Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada savunmasını yapacağı ve Halk TV'nin duruşmaya yayınlarında geniş yer vermesinin beklendiği gün gerçekleştirildiğini belirtti. Major, baskının ayrıca muhalif haber kanalı TELE1'e el konulmasının birinci yıl dönümüne günler kala yapıldığını kaydetti.

Major, "Türkiye yetkilileri, acilen Halk TV'nin bağımsız yayıncılığına devam edebilmesini sağlamalı ve medya özgürlüğünü hedef alan saldırılarına son vermeli" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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