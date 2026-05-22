Haberler

Af Örgütü: İsrail'den savunma teçhizatı alan Finlandiya, uluslararası yükümlülüklerini ihlal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Finlandiya'nın İsrail'den savunma teçhizatı alarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Callamard, Helsinki'de yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın İsrail'e bağımlı hale gelmesinin sorunlu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Finlandiya'nın İsrail'den savunma teçhizatı alarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret eden Callamard, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Callamard, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın savunma stratejilerini ve sistemlerini yıllardır milyonlarca insanın haklarını ihlal eden İsrail'e bağımlı hale getirmeyi isteyip istemediklerini kendilerine sorması gerektiğini belirtti.

Finlandiya hükümetinin İsrail'i desteklediği ve bunun sorunlu bir durum olduğunu ifade eden Callamard, "Finlandiya, İsrail'den savunma teçhizatı alarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor." dedi.

Callamard, "Bizim soykırım olarak gördüğümüz durum başkaları tarafından Gazze'de insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Finlandiya, 15 Mayıs'ta İsrail'den savunma heyetini Helsinki'de ağırlaması üzerine tepki toplamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda ise savunma sanayi heyetinin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "savaş alanında kanıtlanmış teknolojiler ve savunma alanında yeni kurulan şirketlerin" tanıtıldığı bir etkinliğe katıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, UFO arşivlerinden yeni bir dosya paketi yayınladı

Gizli dosyalar açıldı! İşte ABD'nin elindeki UFO görüntüleri
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!