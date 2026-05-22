Af Örgütü: İsrail'den savunma teçhizatı alan Finlandiya, uluslararası yükümlülüklerini ihlal etti

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Finlandiya'nın İsrail'den savunma teçhizatı alarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret eden Callamard, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Callamard, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın savunma stratejilerini ve sistemlerini yıllardır milyonlarca insanın haklarını ihlal eden İsrail'e bağımlı hale getirmeyi isteyip istemediklerini kendilerine sorması gerektiğini belirtti.

Finlandiya hükümetinin İsrail'i desteklediği ve bunun sorunlu bir durum olduğunu ifade eden Callamard, "Finlandiya, İsrail'den savunma teçhizatı alarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor." dedi.

Callamard, "Bizim soykırım olarak gördüğümüz durum başkaları tarafından Gazze'de insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Finlandiya, 15 Mayıs'ta İsrail'den savunma heyetini Helsinki'de ağırlaması üzerine tepki toplamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda ise savunma sanayi heyetinin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de "savaş alanında kanıtlanmış teknolojiler ve savunma alanında yeni kurulan şirketlerin" tanıtıldığı bir etkinliğe katıldığı aktarılmıştı.