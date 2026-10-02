AESK çalışanları yönetimi OLAF'a taşınan yolsuzluk iddialarını geciktirmekle suçladı

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Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinde (AESK) kimliklerini açıklamayan bir grup çalışan, yönetimi, yolsuzluk iddialarının ele alınmasını geciktirmek ve ihbarda bulunanların kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Rapporteur'ün haberine göre, tartışma, martta dağıtılan anonim bir mektupla başladı.

Mektupta, AESK Genel Sekreteri Isabelle Le Galo Flores'in, tanıdıklarına avantaj sağlayacak şekilde sözleşmeler düzenlediği iddia edildi.

Komite yönetimi, konuyu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine (OLAF) iletti.

AESK Başkanı Seamus Boland, haziranda personele gönderdiği açıklamada, bazı mektupların ciddi tehditler içerdiğini ve çalışanların ev adreslerine gönderildiğini belirtti. Boland, çalışanların güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ederek, mektupları gönderen kişinin belirlenmesi için güvenlik görevlilerine araştırma görevi verilmesini savundu.

Komite üyelerine ve personele son günlerde gönderilen yeni bir anonim mektupta ise Boland'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiası paylaşıldı.

Kendilerini insan kaynakları, mali işler ve bilgi teknolojileri birimlerinin çalışanları olarak tanıtan grup, kimsenin ev adresine mektup gönderilmediğini öne sürdü.

Grup ayrıca, ihbarcıları tespit etmek amacıyla 1 Şubat 2026'dan itibaren OLAF'ın internet sitesini ziyaret eden personelin belirlenmesi yönünde talimat verildiğini iddia etti.

Komite sözcüsü, bu iddiayı reddederek çalışanların e-postalarının ve internet kullanımının incelenmediğini bildirdi. Sözcü, mektupların ciddi kişisel tehditler içerdiğini ve bazı ev adreslerine gönderildiğini yineledi.

Hukuki görüş alınarak sınırlı bir güvenlik incelemesi yapıldığını belirten sözcü, incelemenin kurumun fiziki posta dağıtım sistemine ilişkin önerilerle sonuçlandığını açıkladı.

AB Ombudsmanı ise çalışanların resmi ihbar kanallarını kullanmamasını da gerekçe göstererek iddialara ilişkin inceleme başlatmadı.

AESK, işverenler, sendikalar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla AB mevzuatı hakkında görüş bildiren bir danışma organı olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA