(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, "Milli Eğitim Akademisi'nin bulunduğu diğer illerde ayrıca öğretmenevleri mevcutken, Tokat gibi bir ilimizin merkezinde müstakil bir öğretmenevi ihtiyacı oldukça belirgindir. Öğretmenlerimizin öncelikli olarak yararlanabileceği, konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil bir öğretmenevi ihtiyacı görülmeli ve bir an önce karşılanmalıdır" açıklamasını yaptı.

AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Anadolu Eğitim Sendikası olarak sürdürdüğümüz saha ve sendikal çalışmalarımızda, bir öğretmen olmanın bilinciyle konaklama tercihlerimizi her zaman kamu tesislerinden ve öğretmenevlerinden yana kullanıyoruz.

Tokat ziyaretimiz kapsamında konakladığımız, eski adıyla Tokat Öğretmenevi, şimdiki adıyla Tokat Milli Eğitim Akademisi'ne bağlı Tokat Eğitim ve Uygulama Merkezi; temizliği, güvenli ortamı, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarıyla oldukça iyi koşullara sahip bir kurumumuzdur. Başta kurum yöneticileri olmak üzere emeği geçen tüm personele özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Ancak böylesine nitelikli bir tesisin en önemli sorunu, konaklama için yer bulunamamasıdır. Binanın Milli Eğitim Akademisi'ne bağlı olarak kullanılması, burada sürekli hizmet içi eğitimlerin sürmesi ve akademide eğitim alan meslektaşlarımızın daimi olarak konaklaması nedeniyle, hizmet içi eğitim dışında konaklama ihtiyacı olan eğitim çalışanlarımızın tesisten yararlanabilmesi pek mümkün görünmemektedir.

Milli Eğitim Akademisi'nin bulunduğu diğer illerde ayrıca öğretmenevleri mevcutken, Tokat gibi bir ilimizin merkezinde müstakil bir öğretmenevi ihtiyacı oldukça belirgindir. Öğretmenlerimizin öncelikli olarak yararlanabileceği, konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil bir öğretmenevi ihtiyacı görülmeli ve bir an önce karşılanmalıdır. Kamu tesislerimiz de kamu çalışanlarımız da her zaman en iyisini hak ediyor."

Kaynak: ANKA