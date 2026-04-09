Haberler

Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Filistinlilere yönelik yapılan zulme dikkati çekmek amacıyla İsrail'i protesto etti. 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' ve 'Filistin özgür olana dek mücadele sürecek' pankartlarıyla bir araya gelen öğrenciler, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması taleplerini dile getirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, Filistinlilere yönelik yapılan zulme dikkati çekmek için İsrail'i protesto etti.

ADÜ'nün merkez kampüsünde toplanan öğrenciler, "Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve "Filistin özgür olana dek mücadele sürecek" yazılı pankart açtı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Altar Sonuz, Filistinlilerin yanında olduklarını anlatmak için toplandıklarını söyledi.

Sonuz, "Filistinli esirler hakkında verilen idam kararı geri çekilmeli, tüm esirler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazze'ye yönelik abluka kaldırılmalı, insani yardım koridorları kesintisiz şekilde açık tutulmalıdır. Sivillere yönelik saldırılar derhal son bulmalı ve işlenen savaş suçları bağımsız mahkemelerde yargılanmalıdır. Aynı zamanda üniversite öğrencileri olarak bizler de kendi sorumluluğumuzun farkındayız. Bulunduğumuz her alanda Filistin halkının sesi olmaya, bilinçlendirme çalışmalarını artırmaya ve boykot dahil olmak üzere meşru ve barışçıl tüm hak arama yollarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

