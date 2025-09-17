ADÜ'de "Merhum Adnan Menderes" paneli düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 64. yıl dönümü dolayısıyla "Merhum Adnan Menderes" paneli düzenlendi.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte "Merhum Başbakan Adnan Menderes Geleneksel Fotoğraf ve Kitap Sergisi" açıldı.

Serginin gezilmesinin ardından moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mavi Akkaya Yılmaz'ın yaptığı panelde, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Hüsna Yılmaz ve Büşra Yiğit konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmalarda, Adnan Menderes'in Türk siyasi hayatındaki rolü, demokrasiye katkıları, halkla kurduğu bağ, dönemin siyasi koşulları, basın ve kamuoyu ile ilişkileri ile toplumsal hafızadaki yeri konuşuldu.

Panel, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.