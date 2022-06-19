Adrenalin tutkunları hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi

Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, bölgedeki rafting işletmelerine geldi.

Maceraseverler, özel kıyafetlerini giyip 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

"Doğa aktivitelerine, özellikle raftinge rağbet oldukça yüksek"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline geldiğini dile getiren Tepe, "Hafta içi ve hafta sonu Melen Çayı'nda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya rafting yapmaya geliyor. Doğa aktivitelerine, özellikle raftinge rağbet oldukça yüksek." diye konuştu.

Tepe, bulundukları konumun önemine işaret ederek, geniş bir bölgeden ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.